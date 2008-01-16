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Вклады белорусов в 2007 году увеличились более чем на треть

16 января 2008 08:48
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Депозиты граждан в национальной валюте возросли почти на полтора триллиона, а в иностранной - на 600 миллионов долларов. В Нацбанке отметили, что, несмотря на предновогодние траты, рост вкладов наблюдался и в декабре. Таким образом, граждане на начало года хранили в банках почти 5 миллиардов долларов. По мнению специалистов, это свидетельствует о росте доверия населения к банковской системе и проводимой Национальным банком процентной политике.
# Экономика

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