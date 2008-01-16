Вклады белорусов в 2007 году увеличились более чем на треть

Депозиты граждан в национальной валюте возросли почти на полтора триллиона, а в иностранной - на 600 миллионов долларов. В Нацбанке отметили, что, несмотря на предновогодние траты, рост вкладов наблюдался и в декабре. Таким образом, граждане на начало года хранили в банках почти 5 миллиардов долларов. По мнению специалистов, это свидетельствует о росте доверия населения к банковской системе и проводимой Национальным банком процентной политике.