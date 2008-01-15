Политическое решение о строительстве в Беларуси атомной станции принято. В Резиденции главы государства состоялось заседание Совета безопасности.

Открывая заседание, Президент сразу расставил акценты: сегодняшняя встреча по важности превзойдет все остальные. Вопросы подготовки к строительству АЭС рассматривались уже дважды, в году ушедшем, но принципиальное решение должно было быть вынесено именно сегодня.



Как отметил Александр Лукашенко, экономическая целесообразность строительства АЭС уже не вызывает сомнения. Развитие атомной энергетики обеспечит укрепление независимости и экономической самостоятельности Беларуси. Для размещения станции в стране есть подходящие территории. Технических препятствий для включения ядерного топлива в энергосистему страны - нет.



К тому же, Беларусь начинает собственный ядерный проект на фоне сложных тенденций на мировом атомном энергорынке. В таких условиях, Беларусь должна в максимально сжатые сроки построить атомную электростанцию, подчеркнул Президент. Задача - сложная, стратегическая, но реально выполнимая.



По итогам Совбеза официальный Минск официально заявил: Беларусь начинает строительство своей АЭС. Проект соответствующего постановления Совета безопасности отправлен Президентом на доработку. Подпись под документом Александр Лукашенко намерен поставить в конце января.



Весной этого года уже будет выбрано место расположения площадки для строительства АЭС. Мировой опыт создания ядерной энергетики показывает, что подготовительный период до начала строительства, как правило, занимает 5-6 лет.



По планам, к 2020 году доля АЭС в производстве электроэнергии составит около 30%. При ожидаемой мощности станции доля природного газа в балансе котельно-печного топлива Беларуси снизится с почти 80% в 2004 году до 65% с вводом первого блока и до 58% с выходом на проектную мощность.



Ход строительства и эксплуатации белорусской АЭС будет контролировать Департамент по ядерной и радиационной безопасности. Новая структура создается при МЧС Республики. В ведомстве уже определились с кандидатом на должность руководителя департамента.