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В правительстве обсудили программу "Дороги Беларуси"

15 января 2008 12:30
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На сегодняшнем заседании Президиума Совета министров обсудили причины невыполнения заданий по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам автомобильных дорог. За прошедшие два года реконструировано и построено 274 километров автодорог. Это менее половины от задания программы. Капитально отремонтировано 79%. В то же время, принятые Минтрансом и облисполкомами меры позволили обеспечить на должном уровне содержание дорог общего пользования на всей протяженности.

В текущем году на дорожное хозяйство планируется направить более 1 триллиона 700 миллиардов рублей. За счет выделяемых средств в первую очередь выполняются работы по ликвидации дефектов, непосредственно влияющих на безопасность движения.
# Экономика

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