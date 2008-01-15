В правительстве обсудили программу "Дороги Беларуси"

На сегодняшнем заседании Президиума Совета министров обсудили причины невыполнения заданий по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам автомобильных дорог. За прошедшие два года реконструировано и построено 274 километров автодорог. Это менее половины от задания программы. Капитально отремонтировано 79%. В то же время, принятые Минтрансом и облисполкомами меры позволили обеспечить на должном уровне содержание дорог общего пользования на всей протяженности.



В текущем году на дорожное хозяйство планируется направить более 1 триллиона 700 миллиардов рублей. За счет выделяемых средств в первую очередь выполняются работы по ликвидации дефектов, непосредственно влияющих на безопасность движения.