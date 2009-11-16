В одном из столичных отелей впору было открывать «охоту на олигархов».

Количество нефтяников и банкиров на квадратный метр зашкаливает. В Минск съехались представители зарубежных нефтегазовых, финансовых и сервисных компаний – всего более 300 гостей. Два дня в столице работает форум, где обсуждают белорусскую нефтепереработку. Разговор идет исключительно о том, как извлечь максимальную прибыль из «черного золота».

Андрей Руденко, генеральный директор группы нефтеторговых компаний:

Белорусская нефтепереработка самаяна данный момент технологически совершенная и эффективная, а также обладающая самыми прозрачными механизмами сбыта.

Черные дни для белорусской нефтеперерабатывающей отрасли позади. Продавать готовы бензин, дизельное и самолетное топливо, мазут, различные масла и смазки. Например, Мозырский НПЗ загружен под завязку. После планового ремонта сразу вписались в график. Их основные покупатели — Польша, Венгрия, Румыния, Словакия.

Сергей Солодовников, заместитель генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Задача — углубление переработки в плане уменьшения выпуска мазута и увеличения выпуска светлых нефтепродуктов, причём высокого европейского качества. Поэтому завод постоянно строится и расширяется с точки зрения вторичных процессов.

В этом году Белорусская нефтяная компания планирует вдвое увеличить экспорт нефтепродуктов. Поставки за рубеж превысят 7 миллионов тонн. Экспансия международных рынков идет медленно, но верно. Этому способствуют дочерняя структура в Лондоне и представительство в Польше. Продвигать продукты переработки намерены в Украину – там покупают белорусский дизель.

Николай Василевич, заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:

Цель создания компании — непосредственное присутствие на инвестных рынках для того, чтобы увеличить объёмы продаж на этих рынках и сделать их ещё более эффективными.

80% белорусских нефтепродуктов идут в прибалтийские порты. Поэтому в БНК заговорили о покупке или аренде там терминала. Есть предложения.

Майра Мора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь:

Белорусская сторона понимает эти преимущества. Это будет и отгрузка, и фрахтование — и всё это в одни руки. То есть, белорусы смогут быть сами себе хозяевами в порту, не зависеть от других компаний и от посредников. Смогут отгружать не только нефтепродукты, если есть портовые мощности, но и что-то другое — иметь свой порт в Риге.