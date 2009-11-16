Минские троллейбусы появятся на аргентинских проспектах

Белорусский городской электротранспорт отправится покорять латиноамериканских пассажиров, правда пока на четыре месяца – в тестовом режиме.

После стажировки троллейбусы уже крупными партиями отправятся в Буэнос-Айрес и другие регионы страны.

География продаж минского перевозчика обширна. Лидирует по запросам Россия. Троллейбус от «Белкоммунмаш» рассекает просторы от Калининграда до Владивостока. Некоторые регионы и вовсе делают ставку на совместное сборочное производство. Такое уже открыто в Москве, Барнауле, скоро присоединится Санкт-Петербург.

Таким образом, белорусский производитель получает доступ на рынок наравне с другими российским производителями. Выбирают белорусский транспорт во многих странах СНГ, а также Монголии, Сербии и Болгарии.

Владимир Король, генеральный директор предприятия «Белкоммунмаш»:

- Экспортная работа сегодня – № 1. Планы следующего года супернапряженные. Предстоит тяжелейшая работа по их выполнению. Однако мы уверены, что экспорт займет у нас не менее 70-80%.