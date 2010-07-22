В Сирии будут собирать белорусские автомобили

Новое производство в Арабской Республике намерен открыть Минский автомобильный завод.

Впрочем, в Дамаске хорошо известен этот бренд. Сирия сегодня — крупнейший импортер белорусской автотехники за пределами стран СНГ.

Еще год назад его практически по болтикам рассматривали бизнесмены Сирии. На выставке в Арабской Республике белорусский автопром имел настоящий аншлаг. Обычный рейсовый автобус — на улицах нашей столицы таких тысячи — доработанная и климатически облегченная версия приглянулась и на Востоке.

Вячеслав Шидловский, ведущий инженер отдела экспорта РУП «Минский автомобильный завод»:

Этот автобус отличается от белорусской модели тем, что здесь нет отопителей и стоят противовандальные сидения.

У сирийских партнеров эта модель автобуса прошла тест-драйв. Вместимость его салона — до 100 человек. Существует почти 100%-ная гарантия того, что в ближайшее время на улицы Сирии будет выезжать до тысячи таких машин ежегодно.

Отправлять за рубеж тысячные партии — затратно. Поэтому обе стороны посчитали: выгоднее организовать совместное предприятие. Запчасти — белорусские, а сборка — за Сирией.

Александр Радиловец, начальник отдела продаж пассажирского транспорта РУП «Минский автомобильный завод»:

Сирийские рабочие будут обучаться на нашем предприятии, на нашем сборочном конвейере. Очевидно, что они получат здесь все необходимые знания по сборке.

Сборочное производство — ради обоюдной выгоды. Для сирийцев это качественный товар за приемлемую цену и новые рабочие места для специалистов. Интерес Беларуси — экспорт и новые рынки.

Александр Жернель, начальник управления экспорта РУП «Минский автомобильный завод»:

Сирийские бизнесмены работают в Иордании, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Ливане и других странах. Поэтому наши проекты, которые мы планируем по созданию собственных производств, рассчитаны не только на рынок Сирии, но и на рынки близлежащих арабских стран.

Впервые о поставках техники с МАЗа договорились во время переговоров на высшем уровне в Дамаске в 2003 году. Для белорусского лидера это был второй визит Сирии — первый раз Александр Лукашенко был там еще в 1998 году. Итогом двухдневных переговоров с Башаром Асадом стал почти десяток соглашений о сотрудничестве в различных сферах. В итоге заметно вырос товарооборот: по сравнению с концом 90-х — почти в 30 раз. Но белорусский лидер неоднократно подчеркивал: даже такого роста недостаточно. Ведь Сирия могла и должна стать главным партнером для Беларуси на Ближнем Востоке.

Фарук Таха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:

Я думаю, это создает широкую базу для дальнейшего сотрудничества с Беларусью. Конечно, уже есть конкретные плоды.

Мы можем поставлять на сирийский рынок всю продукцию отечественной промышленности — от самосвалов до сухого молока. Экономики двух государств, по сути, взаимодополняемы. Да и Дамаск неоднократно заявлял, что не прочь создать в своей стране белорусскую сборку тракторов, грузовиков и колесных тягачей.

Серьезной экономической подпиткой для всех проектов станет зона свободной торговли, о создании которой наши страны упорно говорят последние 2 года. Поговаривают и об открытии прямого авиарейса между Минском и Дамаском.