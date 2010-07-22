Беларусь не собирается препятствовать развитию интеграции в рамках Таможенного союза. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с ответственным секретарем Комиссии Таможенного союза Сергеем Глазьевым.

Стороны обменялись информацией о том, как проходит выполнение подписанных 5 июля в Астане договоренностей о вступлении Беларуси, России и Казахстана в Таможенный союз.

Новое объединение призвано значительно облегчить торгово-экономические взаимодействие между нашими странами, снять все контрольные функции на границах по перемещению товаров. Главная цель этой интеграции — создание к 2012 году Единого экономического пространства, которое откроет большие перспективы для торговли стран таможенной тройки. Интерес к возможностям этого нового экономического объединения проявляют, в том числе, инвесторы из Европы и Азии, а также Узбекистан, Таджикистан, Украина. Создав, например, производство в Беларуси, третьи страны могли бы пользоваться беспошлинным выходом на огромный рынок России и Казахстана. Впрочем, в настоящий момент, для Беларуси пока все еще остается актуальным вопрос снятия таможенных пошлин на энергетическое сырье из Российской Федерации.

Александр Лукашенко:

Мы никогда не преследовали неких шкурных интересов, развивая Таможенный союз и идя на интеграцию, в том числе — в Союзе Беларуси и России. То, что у нас в Союзе Беларуси и России не все, мягко говоря, получается — вы-то знаете, что абсолютно не мы в этом виноваты. Если есть возможность продвинуться в каких-то других интеграционных образованиях, Беларусь никогда не будет этому препятствовать. Вы должны нас понять, что мы должны действовать, в том числе, из своих национальных интересов. Когда нам открыто начинают при этом демонстрировать, что мы там на лавке запасных — присоединяйтесь или потом будет хуже — мы с таким подходом не согласны и, насколько это возможно, чтобы не тормозить эти процессы, боремся с этим. Мы абсолютно не собираемся тормозить те процессы, которые начались, однако, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности, будем требовать этого же и от наших партнеров. Оценивая публично Таможенный союз, я сказал, что пока огромных выгод он Беларуси не принес. Хотя и вреда тоже он не принес. Мы работаем на то, находясь в режиме ожидания, чтобы было лучше.

Комиссия Таможенного союза, которую и представляет Сергей Глазьев, наделена правом принимать решения обязательные для государств, вступивших в новое экономическое объединение. Предусмотрено, что в секретариате комиссии будет шесть представителей от Беларуси, семь от Казахстана и девять от России.

Главные же предполагаемые плюсы Таможенного союза — это снижение таможенных препятствий, создание самых благоприятных условий для торговли и кооперация производств. В последнем случае такое объединение поможет значительно сократить затраты на покупку комплектующих. И поможет предприятиям, которым в процессе производства товаров приходится пересекать границы между странами по несколько раз. По оценкам экономистов, к 2015 году чистый эффект от нового экономическое объединения составит 15% прироста ВВП, в цифрах это порядка четырехсот миллиардов долларов дополнительной экономической активности.

Сергей Глазьев, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза:

Мы рассчитываем, что эффект будет большой, во всяком случае, по расчетам, которые наши ученые совместно проводили. Мы ожидаем, что в течение пяти лет прирост валового продукта будет около 15%. Самый главный эффект получает те предприятия, которые работают по кооперации.

Конечно, переходный период не обходится без шероховатостей, требуется время, чтобы наши национальные службы полностью адаптировались. Есть некоторые отдельные сбои, но в целом мы считаем, что процесс вошел в колею. И эта колея очень жесткая, очень сильные взаимообязательства сторон.