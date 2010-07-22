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Немецкие бизнесмены заинтересованы в организации производства топливной аппаратуры в Беларуси

22 июля 2010 13:59
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Уже четыре года компания Bosch является лишь её поставщиком на конвейер Минского моторного завода.

Результатом сотрудничества стало серийное производство дизельных двигателей, соответствующих нормам экологической безопасности Евро-3 и Евро-4. Теперь речь идёт о локальном производстве комплектующих немецкой компании непосредственно в Беларуси, что значительно снизит затраты, в первую очередь, на транспортировку.

Петер Тироллер, вице-президент компании Bosch:
Любая локализация производства зависит от экономических возможностей, а конкурентоспособность продукции зависит от системы снабжения и объемов. Таможенный союз улучшил перспективы взаимовыгодного сотрудничества и повысил нашу заинтересованность в сотрудничестве с Минским моторным заводом.

Николай Лобач, генеральный директор ОАО «ММЗ»:
Мы сотрудничаем с Германией, с другими странами, есть совместные проекты с Францией, — по двигателям, которые мы производим совместно с фирмой Bosch по экологическим стандартам Европы.

# Экономика

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