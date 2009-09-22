В Правительстве состоялась встреча с директором экспортного банка Германии

ФРГ – один из ведущих экономических партнёров Беларуси. Товарооборот за полгода превысил один миллиард евро.

У нас создано более 350 предприятий с участием немецкого капитала. В эффективной работе своих вложений представители банка убедились накануне. Они посетили несколько крупных столичных предприятий, которым оказывают кредитную поддержку. И, судя по всему, на достигнутом останавливаться не намерены.

– У вашей страны превосходная история по экономическому развитию. Подтверждением того доверия, которое мы имеем к вашей стране является утверждение лимитов, которые в сравнении с размерами вашей экономики, гораздо больше чем к аналогичным странам, – сказал директор банка АКА «Аусфюркредит-Гезелльшафт» (Германия) Ханс-Йорг Тодт.

Реализация инвестиционных проектов остаётся одной из основных задач белорусского Правительства. Тем более, что белорусская экономика ставит амбициозные задачи. Благодаря гибкой экономической политике темп роста инвестиций в нашей стране – около 117%.

– Насколько мне известно, ни одна страна постсоветского пространства в течение этого года не получила открытые кредитные линии. А вы пересмотрели и в марте, и в сентябре кредитный портфель Беларуси. Эти инвестиции направлены в реальную экономику. Мы получили новый добавленный продукт, экспортноориентированный на внешний рынок, – отметил премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.