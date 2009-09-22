Фермеры, протестуя, утопили в молоке 1,5 тонн рыбы

Не менее полутора тонн рыбы погибло в пруду при одном из монастырей из-за действий аграриев, которые вылили миллионы литров молока в водоемы по всей стране.

Молоко, попавшее в пруд монастыря Хефта через городскую канализацию после того, как фермеры слили его в реки, протекающие через Эйслебен, нарушило PH-баланс воды, ухудшило доступ кислорода и стало причиной гибели зеркальных карпов и золотых рыбок.

Ущерб монастырю, сестры которого потратили на разведение рыбок около десяти лет, составляет не менее 10 тысяч евро. В настоящий момент монахини Хефта вместе с коммунальными службами и пожарными бригадами Эйслебена откачивают молоко из пруда и очищают водоем от мертвой рыбы. «Мы очень рады той поддержке, которая была нам оказана», - прокомментировала ситуацию управляющая делами монастыря сестра Клара-Мария. Она также отметила, что подобные действия производителей молочной продукции неприемлемы, несмотря на всю справедливость их требований.

Европейские фермеры, присоединившиеся к «молочной забастовке», провели в понедельник совместную акцию одновременно в нескольких европейских странах - Бельгии, Франции, Австрии, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Италии. В знак протеста против падения закупочных цен на молочную продукцию они вылили миллионы литров молока в реки и на поля, сообщает Newsru.com.