Беларусь получит от УВКБ ООН полмиллиона долларов

Беларусь получит от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) финансовую помощь в размере $500 тыс.

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов после парафирования проекта соглашения с УВКБ ООН о сотрудничестве и правовом статусе представительства этой организации в Беларуси.

«Соглашение открывает новые возможности сотрудничества Беларуси и УВКБ ООН по делам беженцев. Мы сможем получить без посредников $500 тыс.», - сказал Анатолий Кулешов. По его словам, деньги будут направлены на создание условий для лиц, попросивших убежища в нашей стране, на интеграцию их в общество, создание дополнительных рабочих мест и социальных гарантий.

Важность парафированного соглашения подчеркнула и представитель УВКБ ООН Шоле Сафави. «Документ придаст новый импульс нашему сотрудничеству. Страновое соглашение - важный международный документ. Надеюсь, в ближайшем будущем он будет подписан представителем УВКБ ООН и высшими должностными лицами Беларуси, - передает ее слова БЕЛТА.