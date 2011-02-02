В правительстве прошла встреча с главой миссии МВФ по Беларуси Крисом Джарвисом

Беларусь успешно прошла экономический кризис, вышла из него одной из немногих стран мира, которые сумели не допустить падения ВВП. Так считают эксперты Международного валютного фонда.

Международный валютный фонд прогнозирует нашей стране стабильный экономический рост в текущем году. Расширенный доклад миссия представит только в марте, но уже сегодня эксперты высоко оценивают шаги правительства и Нацбанка по развитию белорусской экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В частности, повышение процентных ставок на межбанковском рынке и гибкость обменного курса национальной валюты. Положительных отзывов удостоились и намерения правительства уменьшить дефицит счета текущих операций, а также наращивать золотовалютные резервы.

Крис Джарвис, глава миссии МВФ по Республике Беларусь:

В 2011 году сохранится ряд тенденций, которые наблюдались и в 2010 году. Рост ВВП продолжится, инфляция будет на уровне 2010 года. Договоренности же о создании единого экономического пространства и по поставкам нефти из России будут положительно влиять на платежный баланс. Влияние именно нефтяных договоренностей в 2011 году мы оцениваем примерно в 1,3 млрд. долларов.