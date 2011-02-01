Санкции США повлияют на экономику Беларуси?

Экономические санкции США не повлияют на экономику белорусских предприятий. Маркетинговые службы предприятия последние годы придерживаются стратегии диверсификации рынков сбыта. Так, на «Полоцк-Стекловолокно» география экспорта — 40 стран и никакой зависимости от зарубежных партнеров. Доля экспорта США здесь — всего 5% от общего объема продаж.

«Полоцк-Стекловолокно» с американцами торгует уже больше десяти лет. Сегодня новость об экономических санкциях здесь восприняли спокойно. На экономике самого предприятия они не отразятся. Продажи в США занимают мизерную долю от общего объема экспорта. В сотрудничестве с полочанами больше заинтересованы сами американцы. Для многих партнеров из Нового Света полоцкое «Стекловолокно» — единственный поставщик.

Александр Краско, начальник управления маркетинга ОАО «Полоцк-Стекловолокно»:

Введение экономических санкций со стороны Госдепартамента США против концерна «Белнефтехим» и отмена действующей лицензии, разрешающей американским гражданам осуществлять торговую деятельность с «Полоцк-Стекловолокно», в незначительной степени скажется на структуре продаж, так как доля США в общем объеме продаж занимает порядка 5%.

В большей степени нас волнуют наши потребители в США, сотрудничество с которыми налажено на протяжении последних 10-12 лет. Для некоторых из них в большей степени мы являемся единственными поставщиками продукции.

От американских капризов на «Стекловолокно» застрахованы на все сто. На языке экономики это называется диверсификацией экспорта — предприятие не зависит ни от одного из своих партнеров. Полоцкие маркетологи наработали солидную базу зарубежных связей. Экспортная география охватывает почти весь земной шар.

Полоцким стекловарам удалось наладить деловые отношения на четырех континентах. Продукция отсюда уходит на экспорт в более чем 40 стран мира.

Для повышения конкурентоспособности предприятие постоянно модернизируется и расширяет ассортимент. Сегодня это более 250 видов продукции. Изделия востребованы как в Евросоюзе, так и в экзотических странах.

Александр Краско, начальник управления маркетинга ОАО «Полоцк-Стекловолокно»:

Одним из главных рынков сбыта, как и для любого белорусского предприятия, является Российская Федерация. Естественно, внутренний рынок, рынок Германии, Польши, Румынии, Голландии, Китая. Америка находится в 10-ке основных партнеров.

В этом году «Стекловолокно» взяло курс и на юго-восточное направление. Скоро экспортировать продукцию полочане планируют в Корею, Японию и Арабские Эмираты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».