А. Петрс (Германия): На белорусском предприятии нас всё устраивает: здесь европейские технологии, материалы мировых брендов, высококвалифицированный персонал

В прошлом году в Гродненскую область привлечено около 6 триллионов рублей инвестиций. Из них 300 миллиардов — иностранных. Учитывая географическое положение региона, наибольшую активность проявляют инвесторы из Польши, Германии, Литвы и России.

Ежегодно в регионе появляются новые производства, развивается туристическая инфраструктура. Предприятия с иностранным капиталом не только осваивают региональный рынок, но и активно увеличивают свой капитал.

Известная немецкая компания пришла в Гродно три года назад. Льготные условия ведения бизнеса в свободной экономической зоне и полтора миллиона евро позволили создать крупнейшее в Беларуси предприятие.

Расчет немецких инвесторов оказался прост: Гродно находится рядом с границей Европейского Союза да и выход на рынки стран СНГ не ограничен. Устроила бизнесменов и высокая квалификация наших специалистов. Теперь продукция компании занимает одну треть отечественного рынка.

Андрей Барбашинский, генеральный директор совместного предприятия:

Сегодня у нас производится вся продукция, которая требуется на европейском рынке, не только из-за того, что у нас дешевле, но из-за того, что у нас высокое качество. Мы научились это делать и можем конкурировать с Китаем.

К качеству своей продукции на предприятии особое отношение. За всеми процессами следят специалисты из Германии. Нет никакой разницы, произведен товар в Беларуси или в странах Евросоюза.

Андреас Петрс, представитель компании (Германия):

Европейские технологии, материалы мировых брендов. Персонал очень квалифицированный. Нас все здесь устраивает.

Андрей Барбашинский:

Мы обеспечиваем наше головное предприятие в Германии. Дальше они распределяют продукцию в Голландию, Бельгию и Америку. Мы также продаем свою продукцию на белорусском, российском и армянском рынках.

От организации этого производства в Гродно экономика Беларуси получила прямых инвестиций почти 2 миллиона евро. Плюс налоги и сотня новых рабочих мест. Взаимные выгоды очевидны.

Благоприятные условия для ведения бизнеса позволяют предприятию не останавливаться на достигнутом. Уже в этом году планируется привлечь еще 1,5 миллиона евро инвестиций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».