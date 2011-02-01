Снопков: К 2015 году реальные доходы белорусов вырастут на 70-76%

Все усилия обновленного Совета министров во главе с Михаилом Мясниковичем будут направлены на уменьшение отрицательного сальдо. По словам премьера, на плюс во внешней торговле должны выйти в 2015 году.

Сегодня в правительстве обсуждали план действий на ближайшее время. Основной упор делают на рост экспорта, мягкий бизнес-климат и привлечение инвесторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще в начале января новый глава правительства, почти сразу после назначения, заявил о необходимости корректировки экономических планов на пятилетку. Понятно, что речь шла не об изменении основных положений программы социально-экономического развития Беларуси до 2015 года. Документ одобрили делегаты Всебелорусского народного собрания. Изменить нужно методы и подходы в работе. Что именно делать — обсуждал сегодня обновленный состав правительства. Президент назвал их людьми опытными, решительными и прагматичными.

Встречу правительства в таком формате между собой называют «большим Совмином». В зал заседания новый премьер входит твердой походкой. Также решительно, с «низкого старта», взялись за работу. От количества показателей в экономике переходят к качеству. То есть учитываться будут не просто цифры, а эффективность работы предприятий. Все усилия топ-менеджеров будут направлены на уменьшение сальдо внешней торговли. Экспорт во все времена — лучший показатель конкурентоспособности.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В 2010 году экономика продемонстрировала самое худшее за все годы отрицательное сальдо внешней торговли. Надо переломить ситуацию. Для этого надо нарастить объемы экспорта товаров за пятилетку минимум в 2,2 раза и услуг — в 3 раза. Для этого я прошу уважаемых министров и губернаторов сделать упор на подъем производства экспортно ориентированной продукции и в первую очередь на местном сырье.

Все программы — с одной и той же сверхзадачей. В результате Беларусь должна выйти на среднеевропейский уровень по качеству жизни. Пока отстаем почти в два раза. Набирать темп нужно и в работе с инвесторами. Поручение премьера — за месяц разобраться со всеми нерешенными или «замороженными» инвестпроектами. А глава Нацбанк на бюрократию готов и вовсе замахнуться — цитата — «железным мечом».

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Такой ситуации, как сегодня, никогда не было в развитии нашей экономики. Очень много в мире тех, кто пользуется этим. Сегодня нет вопросов по закупке любого оборудования. Действует иностранная кредитная линия, которая в большинстве случаев на льготных условиях отдает это оборудование нам. Вопрос только у нас — в эффективном проекте.

Все эти шаги отразятся и на кошельках белорусов. К 2015 году должны прийти к размеру зарплаты не менее 80% от зарплаты среднего европейца. Но «получка» будет зависеть от производительности труда.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Программа предусматривает рост реальных располагаемых денежных доходов на 70-76% за пятилетие, исключение иждивенческих настроений, уход от уравниловки, оплата за конечный результат труда.

В поле зрения попали и новые сектора экономики. В сфере биотехнологий будет создано более 20 предприятий. Выпуск лазерно-оптической продукции увеличат вдвое. По подсчетам, это 500 миллионов долларов экспортной прибыли. Среди новых проектов — разработка месторождений полезных ископаемых и строительство на их базе комбинатов. По сути, программа действий Совмина — это новая экономическая политика.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Она заключается в постепенном отказе от традиционных административных методов управления экономикой и в переходе к общеэкономическому регулированию соответствующих сфер.

По прогнозам, ближайшие полгода станут временем важных решений для обновленного Совмина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению Мясниковича, чиновникам разного уровня пока не хватает ответственности в принятии решений