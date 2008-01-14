Прямой эфир

Бюджет Беларуси на 2008 год ориентирован на развитие экономики

14 января 2008 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главный финансовый документ страны сохранит также и социальную направленность предыдущих лет.Характерной чертой нового бюджета является активное финансирование национальной экономики. На развитие промышленности, сельского хозяйства, выполнение инвестиционной программы и энергосбережения в текущем году будет выделено более 12 триллионов рублей. Около 60% всего бюджета направят на здравоохранение, образование, выплату стипендий и пособий, строительство жилья для нуждающихся.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
14 января 2008 18:31

Инвестиции китайские, цемент белорусский

14 января 2008 15:04

Беларусь начнет формирование бюджета на 2 года вперед

14 января 2008 09:23

Концерн "Белнефтехим" откроет в Молдове свое представительство