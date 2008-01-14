Бюджет Беларуси на 2008 год ориентирован на развитие экономики

Главный финансовый документ страны сохранит также и социальную направленность предыдущих лет.Характерной чертой нового бюджета является активное финансирование национальной экономики. На развитие промышленности, сельского хозяйства, выполнение инвестиционной программы и энергосбережения в текущем году будет выделено более 12 триллионов рублей. Около 60% всего бюджета направят на здравоохранение, образование, выплату стипендий и пособий, строительство жилья для нуждающихся.