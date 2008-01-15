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Компенсация роста цен на энергоносители

15 января 2008 09:26
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Около 600 миллиардов рублей будет выделено из бюджета, чтобы удорожание стоимости газа в меньшей степени коснулось потребителей электроэнергии.Такая мера в Беларуси применяется впервые. В Минфине пояснили, как сформировалась сумма компенсации. В 2007-м предприятия отчисляли 3% средств от себестоимости электроэнергии в инновационный фонд Министерства энергетики. В этом году норма снизится примерно до 1%. Таким образом, инновационный фонд Минэнерго понесет потери около 600 миллиардов. Но за счет этого фонда финансируется много проектов, в том числе строительство сетей электроснабжения для социальных объектов. Недостачу средств на эти расходы и будет финансировать республиканский бюджет.
# Экономика

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