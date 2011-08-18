В Лиде завершается строительство первого в Беларуси завода горячего оцинкования крупногабаритных металлоконструкций

Проект реализуется в рамках программы импортозамещения и не имеет аналогов в стране.

Защитное покрытие позволит в разы увеличить срок службы зданий и сооружений и сократит затраты на их содержание.

Сегодня оцинкование металлических изделий для отечественных предприятий производят заводы России и Польши. С вводом в строй Лидского предприятия и аналогичного в Речице зависимость от импорта сократиться в разы. А это более 25 миллионов евро экономии.

Соблюдение сроков и качество строительных работ на Лидском предприятии сегодня оценил премьер-министр Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это действительно инновационный по своей сути объект. И надо таких, конечно, еще больше, потому что потребность будет нарастать. Мы договорились, что кроме этого будут внесены изменения в нормативные документы, чтобы уходить от банальной покраски, от других трудозатратных работ. Главное — увеличить срок службы металлоконструкций и изделий из металла, которые работают в сложных климатических условиях или агрессивных средах.

Глава белорусского правительства также посетил и крупнейшее предприятие «Лидсельмаш». Здесь освоили выпуск отопительных радиаторов, которые пользуются огромным спросом за границей. Уже подписан контракт на закупку высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить объемы производства такого оборудования вдвое. Обсуждался сегодня и проект производства на предприятии промышленных теплиц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».