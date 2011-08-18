СМИ Катара комментируют визит Александра Лукашенко в эту страну

Катарская пресса продолжает освещать итоги визита Александра Лукашенко в это арабское государство. Подчеркивая взаимовыгодность и взаимоуважительный характер диалога, а также успешность личной встречи первых лиц наших стран, часть материалов катарские СМИ посвятили особенностям в подготовке мероприятий визита.

Qatar morning post:

Для встречи белорусского лидера была организована пышная церемония. В международном аэропорту в Дохе гостя встречали высокие представители, члены правительства и сотрудники дипломатических ведомств двух стран.

При этом большая часть статей все же посвящена прагматичным, но от этого не менее впечатляющим своим масштабом договоренностям, достигнутым в ходе переговоров. «Катар демонстрирует интерес к инициативам Беларуси», «Президент Беларуси и Эмир Катара обсуждают сотрудничество» — вот лишь некоторые заголовки крупных изданий.

Gulf Times:

Интерес был подтвержден незапланированной встречей глав государств, которая была инициирована катарской стороной.

Беларусь и Катар обсудили несколько крупных экономических и инвестиционных проектов. В частности, возможность создания «Катарского острова в Европе».

Обсуждались и планы по привлечению катарских инвестиций в транспортно-транзитную сферу, в частности, строительство логистических центров в Беларуси. Катарская сторона также подтвердила интерес к строительству в Минске спортивно-гостиничного комплекса. Стоимость проекта составит 100 миллионов долларов.

Не обошли вниманием катарские журналисты и ту часть встреч, которая касалась региональных и международных инициатив наших стран. В СМИ отметили, что на уровне глав государств были подняты несколько острых, волнующих тем, связанных с современной ситуацией в мире и по ним произошел открытый обмен мнениями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

The Peninsula:

Представители наших стран обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и возможности интенсификации диалога по ним. Также был затронут ряд тем регионального и глобального уровня.