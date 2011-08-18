Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту «Минск» начнется в конце 2011 года

Сейчас Департамент по авиации создает дирекцию строящегося объекта, оформляется необходимая документация.

Этот проект реализуется в рамках Программы развития логистической системы Беларуси на ближайшие пять лет. Также будут выделены дополнительные участки земли для строительства логистических центров.

В настоящее время в стране выполняется 25 инвестпроектов. Объем инвестиций — около 380 млрд рублей. Создание таких центров позволит увеличить транзит грузов по территории страны, создать новые рабочие места, увеличить поступления валюты.

Юрий Король, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»

Окупаемость, которую мы закладывали в строительство логистических центров, мы рассчитывали на 8 лет. Реалии показывают, что окупаемость снижается, востребованность к логистике как со стороны белорусских предприятий, так и иностранных очень огромна. Мы уже расцениваем, что за 5-6 лет наши проекты окупятся.

Беларусь отличает выгодное географическое положение. Дополнительные перспективы открывает Таможенный союз. Параллельно со строительством логистических центров будет развиваться и инфраструктура, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Божанов, начальник Управления стратегического развития, координации и инвестирования транспортных систем Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В настоящее время принято решение о доведении дорог, которые ведут от Минска ко всем областным центрам, до 1-й категории. Это значит, что будет 4 полосы и нагрузка на ось — 11,5 тонн — то, что у нас есть по нашим транспортным коридорам. Поэтому понятно внимание инвесторов к Минской области: здесь будет создана наилучшая инфраструктура для дальнейшего функционирования логистических центров.