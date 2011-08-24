В качестве топлива в Беларуси может быть использовано около 1 миллиона тонн соломы

Использование альтернативных источников энергии в Беларуси увеличится почти вдвое к 2015 году.

Вместо импортных энергоносителей все более широко применяются местные виды топлива. В частности, особый интерес вызывает сжигание отходов растениеводства – а именно соломы. Измельченные стебли и листья зерновых, бобовых, рапса и льна собирают в брикеты. Получившееся топливо по своим параметрам не уступает привычным дровам, а иногда и превосходит их.

Недостатка такого сырья не возникнет. У сельхозпредприятий всегда остаются излишки соломы, которые не задействованы и пока не приносят экономической выгоды. Уже сейчас планируются поставки пеллет из соломы на экспорт – в частности, в Польшу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Миненков, начальник отдела департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Сегодня в Беларуси разрабатывается и оборудование — теплогенераторы для использования соломы и котельное оборудование. Солома с каждым годом всё активнее вовлекается в топливноэнергетический баланс. По экспертным оценкам, в качестве топлива может быть использовано около 1 миллиона тонн соломы: она является специфическим топливом с высокой температурой горения и особой золой.