Беларусь выстроит логистику экспорта картофеля в страны ближнего зарубежья

Об этом, в частности шла сегодня речь на выездном заседании Президиума Совмина в Толочинском районе.

Есть возможность строить хранилища в России и других государствах и уже с осени закладывать картофель, а потом в течение межсезонья его продавать, - отметил премьер-министр.

Кроме того, белорусским аграриям необходимо пересмотреть подходы в организации поставок этой культуры в другие страны. Причем, клубни должны иметь товарный вид. Уборка картофеля в стране продолжается и сейчас главное — сохранить урожай.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В этом году принято решение увеличить площади под картофель на 20%. Он в этом году хороший, теперь главное его качественно убрать и сохранить. Мы выходим на задание этого года. Но откровенно ряд областей отстают в строительстве хранилищ. И сегодня будет персональный спрос с замов облисполкомов. Для того чтобы за последние месяц-два закончить строительство.