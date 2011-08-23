Прямой эфир

Дэфіцыту грэчкі ў Беларусі не будзе?

23 августа 2011 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Культура сёлета радуе ўраджайнасцю. У сярэднім па краіне з круга збіраюць па 17 цэнтнераў. Гэта амаль удвая больш чым летась. Сёлета айчынныя хлебаробы плануюць сабраць каля 40 тысяч тон зерня грэчкі. З іх 12 тысяч тон -на Міншчыне. Плошчы пад стратэгічную культуру ў рэгіёне сёлета павялічылі ўдвая амаль да 10 тысяч гектараў. Першыя тоны прадукта таксама парадавалі - сярэднеабласная ўраджайнасць пакуль 15 цэнтнераў з гектара, але яе рэальна. Такім чынам, аграрыі ўпэўнены-патрэбы айчыннага рынка ў грэчцы будуць цалкам задаволены.
# Экономика # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
23 августа 2011 13:50

Беларусь выстроит логистику экспорта картофеля в страны ближнего зарубежья

23 августа 2011 11:31

Украина предлагает Беларуси принять участие в проектировании терминала по разжижению природного газа

23 августа 2011 10:27

В приграничных восточных районах Беларуси россияне продолжают скупать продукцию