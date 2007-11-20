В Гродно в промышленных масштабах наладили производство биодизеля

Первыми работу в этом направлении наладили на химическом предприятии "Гродно Азот", где запустили первую в республике установку по производству экологически чистого топлива.

Опытная установка по производству биодизельного топлива позволяет получать до двух тысяч тонн экологически чистого топлива в год. Первая опытная партия его была получена в августе. Сегодня выпуск биотоплива поставлен на промышленную основу.

Уже к 2010 году производство биотоплива в Беларуси достигнет 100 тысяч тонн в год. К этому времени всё потребляемое в стране дизельное топливо будет содержать 5% биотоплива.

Кроме экологической чистоты биотоплива, сырьё для его производства достаточно дешёвое и легко возобновляется. В Беларуси, как и в большинстве западных стран, биодизель делают из рапса. В связи с этим, уже в ближайшие годы его посевы планируется увеличить в несколько раз.