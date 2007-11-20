Рост ВВП в 2008 году должен составить не менее 8,5%

Правительство страны взяло на себя повышенные обязательства после совещания у Президента Беларуси.

Об этом сегодня в Минске заявил первый заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Поставленную задачу можно будет выполнить только при условии реализации госпрограммы инновационного развития. Экономический рост в стране обеспечивается благодаря инвестициям. Однако динамика роста финансовых вливаний вызывает беспокойство у специалистов.

Среди наиболее крупных инновационных проектов 2007 года - открытие производства бесшовных горячекатаных труб на БМЗ, выпуск "Атлантом" стиральных машин, и создание нового завода по производству небольших тракторов в Сморгони.