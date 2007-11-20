Беларусь приглашает иностранных инвесторов для решения приоритетных экономических проектов

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с главой израильского концерна "Группа компаний Леваева" Львом Леваевым. По словам Главы государства, официальный Минск внимательно отнесся к предложениям иностранного концерна. "Группа компаний Леваева" располагает значительными собственными финансовыми ресурсами и известна своим опытом работы по реализации инвестиционных проектов в различных сферах по всему миру. Годовой оборот компаний концерна - более 3 миллиардов долларов США, из них миллиард приходится на алмазный бизнес.