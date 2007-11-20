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Беларусь приглашает иностранных инвесторов для решения приоритетных экономических проектов

20 ноября 2007 11:31
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Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с главой израильского концерна "Группа компаний Леваева" Львом Леваевым. По словам Главы государства, официальный Минск внимательно отнесся к предложениям иностранного концерна. "Группа компаний Леваева" располагает значительными собственными финансовыми ресурсами и известна своим опытом работы по реализации инвестиционных проектов в различных сферах по всему миру. Годовой оборот компаний концерна - более 3 миллиардов долларов США, из них миллиард приходится на алмазный бизнес.
# Экономика

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