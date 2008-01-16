В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2008 год

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Всего планируется направить один триллион 490 миллиардов на строительство 596 объектов, из которых будут введены в эксплуатацию 257.

Государственные капитальные вложения предусматривается направить, в частности на реализацию республиканской программы "Сохранение и использование мелиорированных земель" - более 58 миллиардов, на реализацию президентской программы "Дети Беларуси" - 24 миллиарда. Более 70 миллиардов пойдет на укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения.

Также средства направят на усиление борьбы с преступностью, развитие приграничной инфраструктуры автодорог, преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС и ряд экологических программ. Будет продолжено финансирование жилья льготным категориям граждан и реставрация историко-культурных объектов, строительство спортивных и образовательных учреждений.

Средства республиканского бюджета будут сконцентрированы на социально значимых объектах, вводимых в эксплуатацию в 2008 году, а также на объектах, предусмотренных целевыми программами для ввода в эксплуатацию в последующие годы. Их строительство предусмотрено только в нормативные или более короткие сроки.

