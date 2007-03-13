Импортеры ответят за качество поставляемых товаров

В Беларуси будут внесены изменения и дополнения в закон о защите прав потребителей.

Проект уже подготовлен и поступил на рассмотрение в Совет Министров. Основная задача данного документа - создать дополнительную защиту прав потребителей, разрешить проблемные вопросы и привести его в соответствие с другими законодательными актами страны.

В частности, планируется ввести ответственность импортеров, официальных представителей и дилеров за качество поставляемых товаров иностранного производства. Также законопроект предусматривает соблюдение требований национальных стандартов о гарантийных обязательствах, распространяющихся на зарубежные товары. Кроме того, планируется ввести ответственность гарантийных мастерских перед потребителями за качество и сроки исполнения гарантийного и послегарантийного ремонтов.

В текущем году в Беларуси планируется разработать 21 технический регламент и около 500 стандартов.

С их введением появится совершенно новый класс документов, который будет устанавливать требования к различным группам продукции. Кроме того, введение технических регламентов позволит ужесточить контроль за "серым" импортом.

В настоящее время в правительстве находится на рассмотрении два технических регламента, касающихся низковольтного оборудования и аспектов электромагнитной совместимости. Ожидается, что в марте они будут утверждены. Введение государственных стандартов в первую очередь коснется соков и сокосодержащих напитков. Кроме того, намечено пересмотреть стандарты на детское питание, различные виды консервов и хлебобулочные изделия.