Посевная стартовала!

Хозяйства Столинского и Малоритского районов приступили к раннему севу зерновых.

Сегодня полевые работы начинают и хозяйства Жлобинского района Гомельской области. Сев ведется выборочно и это преимущественно овес, который выдерживает весенние заморозки. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, начало массовых весенне-полевых работ в Беларуси возможно с 25 марта. Это на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Уже подготовлены семена, в том числе элитные. Создан необходимый запас горючего, продолжается закупка топлива.

В Витебской области к проведению весенне-полевых работ техника готова на 80%. Наиболее быстрыми темпами подготовка машинно-тракторного парка продвигается в Верхнедвинском, Шарковщинском, Лепельском и Бешенковичском районах. Всего нынешней весной на поля региона выйдет более 9,5 тысяч единиц техники, в том числе почти 7 тысяч тракторов. На приобретение новых машин в этом году планируется направить около 100 миллиардов беларусских рублей кредитов и 82 миллиарда бюджетных средств.

Тем временем лесхозы Брестской области приступили к заготовке берёзового сока.

План наметили перевыполнить на 22%. Однако фактически сока будет заготовлено еще больше.

На сегодняшний день перерабатывающие предприятия региона уже заключили договоры с лесохозяйственным объединением на поставку около 4 тысяч тонн этого целебного продукта. Местные жители также смогут приобрести березовый сок в лесхозах. Средняя отпускная цена - 150 рублей за литр. Вместе с тем специалисты напоминают, что несанкционированная заготовка берёзового чревата серьезным штрафом - от 20 до 50 базовых величин.