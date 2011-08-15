Товарооборот Беларуси и России в текущем году может превысить уровень докризисного 2008-го

С января по июнь он составил почти 18 миллиардов долларов. По сравнению с прошлогодним периодом, рост более чем на 40%.

Потенциал для значительного наращивания объемов торговли есть. Это было отмечено на встрече глав правительств двух стран в формате один на один в Москве до начала заседания Союзного Совмина.

В повестке дня – 16 вопросов, проработанных на уровне экспертов. В частности, бюджетно-финансовые, проекты новых союзных программ, их подготовлено более 30 – в энергетике и энергосбережении, АПК, медицине и фармацевтике, информ-технологиях, нано- и биоматериалах, авиакосмической промышленности.

Речь также пойдет о дальнейшем развитии малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве и создании единого научно-технологического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».