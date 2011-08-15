Главная тема встречи президента Республики Беларуси с Эмиром Катара – сотрудничество стран в торгово-экономической сфере

Президент Александр Лукашенко с официальным визитом посещает Катар. Программой предусмотрены переговоры главы Беларуси в расширенном составе и формате один на один с Эмиром Катара шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани.

Предмет переговоров Александра Лукашенко с Эмиром Государства Катар достаточно широк. В повестку дня включены как темы расширения торгово-экономического сотрудничества в целом, так и конкретные направления взаимодействия в топливно-энергетической сфере, привлечении инвестиций и экспорте услуг.

В столицу Государства Катар прилетела внушительная делегация белорусских чиновников. Предполагается, что стороны подпишут целый пакет двусторонних документов, открывающих новые перспективы для сотрудничества наших стран.

Катар сегодня – одно из самых богатых и динамично развивающихся государств. Нефть и газ сделали здесь возможным самый высокий в мире ВВП на душу населения. Страна еще и лидер по добыче и транспортировке сжиженного газа. А его, как известно, на судах можно поставлять в любую точку мира, избегая зависимости от газопроводов. Опыт по использованию этих современных технологий, «собранных» на ряде новых предприятий, крайне интересен Беларуси.

Перспективным считается и возможное инвестиционное сотрудничество. Дело в том, что экономика Катара сильно зависит от нефтегазового сектора. Он обеспечивает половину ВВП страны. Поэтому здесь стараются его диверсифицировать путем инвестиций в другие сферы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между нашими странами на стадии проработки – несколько масштабных проектов. В частности, создание в Катаре производства комплексных удобрений стоимостью более полутора млрд долларов. А также строительство в Минске многофункционального гостинично-спортивного комплекса. Катарским инвесторам передано право застройки территории около спортивного комплекса «Манеж».

Изучается возможность привлечения ближневосточных инвестиций в белорусскую недвижимость, гостиничный бизнес, туризм. Идут переговоры по сотрудничеству в области разведки, добычи и переработки месторождений железной руды и калийных солей в Беларуси.

Для Беларуси интерес может представлять подключение посредством поставок своей продукции к финансируемым Катаром программам финансовой и экономической помощи развивающимся и беднейшим странам Азии и Африки.

Хороший потенциал имеют и разработки белорусских ученых по мембранной технологии и водоподготовке, нефтепереработке, информационным технологиям, здравоохранению, озеленению пустынь с применением гуминовых удобрений.

Кроме этого, 15 августа от имени Эмира Государства Катар будет дан торжественный обед в честь приезда Александра Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».