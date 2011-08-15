Стоимость строительства в Беларуси регулируется новым указом

Александр Лукашенко 11 августа подписал Указ № 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом предусматривается разрабатывать сметную документацию на строительство объектов независимо от источников финансирования на основании нормативов расхода ресурсов, утверждаемых в порядке, принятом Советом Министров, и определять сметную стоимость строительства объекта на устанавливаемую заказчиком дату начала выполнения строительно-монтажных работ с учетом нормативной продолжительности строительства.



Согласно Указу проектная (сметная) документация должна разрабатываться ресурсным методом, предусматривающим применение действующих (текущих) цен или средневзвешенных цен на основании нормативов расхода ресурсов, утверждаемых в организации, а при их отсутствии – на основании укрупненных нормативов стоимости строительства объектов и объектов-аналогов. Укрупненные нормативы стоимости строительства объекта и объекты-аналоги будут применяться в основном при проектировании на стадии обоснования инвестирования в строительство или на стадии архитектурного проекта. Обязательными составляющими сметной документации при этом являются ведомость объемов работ и ведомость ресурсов.



Это позволит застройщику формировать цену объекта строительства с применением прогнозных индексов цен в строительстве, разработка и утверждение которых должны будут осуществляться в установленном порядке для определения неизменных договорных (контрактных) цен на строительство объектов.



Указ также содержит нормы, обеспечивающие совершенствование организации инвестиционно-строительного процесса, а именно возложение на генерального подрядчика разработки строительного проекта с предоставлением ему права на использование средств от полученной экономии; расширение полномочий Минстройархитектуры на регулирование цен в строительстве.



Данная мера направлена на создание практических рычагов по ограничению роста стоимости строительства жилья. В этой связи Министерство архитектуры и строительства уполномочено регулировать цены не только на выполняемые работы при строительстве объектов, но и на оказываемые услуги, строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве этих объектов.



Что касается строительства жилья и объектов, возводимых за счет средств бюджета, то регулирование цен на строительные материалы, изделия и конструкции будет осуществляться в соответствии с законодательством.



Принятое решение позволит совершенствовать ценообразование в строительстве, внедрить в практику строительства неизменные договорные (контрактные) цены.

Стоимость жилья в Беларуси, строящегося с господдержкой, в этом году существенно не изменится