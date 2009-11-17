Таможенный союз. Полностью ли учтены интересы Беларуси?

Полностью ли учтены белорусские экономические и внешнеполитические интересы на этапе формирования Таможенного союза? Это вопрос стал сегодня одним из главных на совещании у Президента.

Александр Лукашенко отметил, что накануне принятия окончательного решения ждет от всех, прежде всего от правительства: полного и всестороннего отчета о достигнутых в ходе подготовительной работы результатах.

Глава государства поинтересовался тем, как обстоят дела с Единым таможенным тарифом, который планируется ввести с 1 января 2010 года. Сделаны ли четкие расчеты и анализ по каждому направлению и по каждой товарной позиции на предмет возможных выгод или потерь? Проведена ли работа белорусскими организациями и предприятиями по учету их интересов и подготовке к новым условиям хозяйствования? Президент отметил, что “в ходе переговоров уступки неизбежны, однако они должны быть взаимными и сбалансированными".

Александр Лукашенко:

- Никаких заверений, клятв и обещаний не принимается. Решать должны сейчас. Мы должны видеть конкретные решения. При этом хочу предупредить. Россия и Казахстан в чем-то похожи друг на друга, особенно в главном – у них есть углеводородное сырье: нефть, газ. У них общие здесь подходы и интересы. Поэтому они будут действовать консолидировано. Наша экономика совершенно иная. К примеру, если бы здесь была еще и Украина, было бы проще, потому что у нас экономики похожи. Здесь мы со своей экономикой можем остаться один на один.

