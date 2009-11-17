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Венесуэла намерена перерабатывать нефть на белорусских заводах

17 ноября 2009 07:22
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Об этом специалисты заявили на международном форуме в Минске. Он продолжает свою работу сегодня.

Венесуэльские компании заинтересованы в переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Как было отмечено, Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти и планирует к 2014-му году  увеличить добычу до пяти миллионов баррелей в сутки: хорошие возможности для участия белорусских  коллег.

Опыт наших специалистов востребован в сфере бурения скважин и добычи «черного золота», так как в Венесуэле планируется использовать высокоэффективное буровое и другое оборудование. На эти цели в стране в ближайшие четыре года планируют затратить до семи миллиардов долларов.  И здесь белорусские компании получат приоритет.

А ещё венесуэльцев заинтересовали новые белорусские технологии посадки хвойных и заготовки древесины. Обе стороны уже согласовали условия сотрудничества на ближайшую перспективу. В Венесуэле в основном растет карибская сосна, специалисты заинтересованы выращивать сосну обыкновенную. До товарного уровня она зреет  70-80 лет и по качеству такая древесина значительно выше карибской. Белорусы расскажут гостям о технологии выращивания и предложат технику для заготовки и вывозки древесины.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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