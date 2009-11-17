Венесуэла намерена перерабатывать нефть на белорусских заводах

Об этом специалисты заявили на международном форуме в Минске. Он продолжает свою работу сегодня.

Венесуэльские компании заинтересованы в переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Как было отмечено, Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти и планирует к 2014-му году увеличить добычу до пяти миллионов баррелей в сутки: хорошие возможности для участия белорусских коллег.

Опыт наших специалистов востребован в сфере бурения скважин и добычи «черного золота», так как в Венесуэле планируется использовать высокоэффективное буровое и другое оборудование. На эти цели в стране в ближайшие четыре года планируют затратить до семи миллиардов долларов. И здесь белорусские компании получат приоритет.



А ещё венесуэльцев заинтересовали новые белорусские технологии посадки хвойных и заготовки древесины. Обе стороны уже согласовали условия сотрудничества на ближайшую перспективу. В Венесуэле в основном растет карибская сосна, специалисты заинтересованы выращивать сосну обыкновенную. До товарного уровня она зреет 70-80 лет и по качеству такая древесина значительно выше карибской. Белорусы расскажут гостям о технологии выращивания и предложат технику для заготовки и вывозки древесины.