Президент Беларуси подверг критике работу легкой промышленности

Показатели работы легкой промышленности в 2008 году должны быть выше других. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Жодино выставки товаров концерна "Беллегпром".

Поставлены жесткие сроки. К концу пятилетки отрасль должна войти в число передовых. Президент подчеркнул, что уже в феврале он ждет конкретных предложений по развитию предприятий концерна "Беллегпром".

Во время совещания по проблемам и перспективам развития отечественной легкой промышленности, Александр Лукашенко коснулся также вопроса оказания господдержки. Как заявил Президент, "ни копейки безвозвратных денег выделять не будет".

Глава государства посетил также выставку, на которой был представлен весь ассортимент "Беллегпрома", и жодинское предприятие "Свитанак", как один из положительных примеров развития производства. Сегодня "Свитанок" ежемесячно производит и реализует около 1,5 миллионов трикотажных изделий. Ассортимент - более 500 различных моделей в месяц.

Основные потребители - Беларусь и Россия. На предприятии Александр Лукашенко ознакомился с производством, а также возможными вариантами его модернизации. В одном из цехов показали уже закупленное новое оборудование.

Сегодня легкая промышленность Беларуси - одна из самых проблемных в народном хозяйстве страны. За последние годы главой государства было дано более 30 поручений по спасению отрасли. Однако часть из них до сих пор не выполнена. 23 предприятия концерна "Беллегпром" считаются убыточными. И сегодняшнее совещание должно помочь оздоровить ситуацию.

