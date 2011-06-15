Льготное кредитование в Беларуси сохранится, но его объемы сократятся

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая комплекс жилой застройки района «Восточный» в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо определить четко и внятно, кому мы будем помогать.

Я сразу могу сказать, кого мы будем поддерживать, исходя из наших приоритетов и целей, – это многодетные семьи.

Давно пора правительству определиться, какая поддержка будет семьям с тремя, четырьмя, пятью детьми.

Также мы должны помочь армии, тем, кто на государственных постах. В каком объеме? Это уже другая категория. Там степень поддержки должна быть соответствующая.



Президент дал сразу ряд поручений по строительной отрасли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Проще будет приехать (там цена контролируется) и заказать и профили, и арматуру. Чего он будет по России ездить? Мы же сами себе там конкуренцию создаем.

Покажите мне до конца года этот логистический центр. Предприятия будут под единым руководством, у вас в руках, вы будете их направлять. Надо их поддержать сейчас, но к концу года в Минске надо сделать. Решим проблему в Минске, следом пойдут другие области. В первом полугодии мы должны закончить проработку. Если нет строительства, то в стране нет развития и нет страны вообще.