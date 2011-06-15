Субсидия на открытие бизнеса дается без процентов и не требует возврата

Такое стартовое пособие выдаётся тем, кто не смог на бирже вакансий найти работу по душе и в то же время готов проявить себя в собственном бизнесе. В этом году возможностью получить стартовое пособие воспользовались больше полутора тысяч безработных. Торговля, грузоперевозки, оказание строительно-ремонтных и бытовых услуг — самые популярные сферы среди начинающих бизнесменов.

Татьяна Лапицкая, предприниматель:

У меня товар сезонный, летом продаю купальники, очки. Зимой шарфы, носочки. Все, что нужно покупателю.

А концу сезона обязательно скидки. Это сегодня Татьяна Николаевна просчитывает будущий ассортимент. Еще совсем недавно была на бирже труда. Из предложенных вакансий по душе ничего не нашлось. Тогда же и решила стать предпринимателем. В комитете по труду и социальной защите предложили субсидию — стартовое пособие. Плюс сбережения. Теперь это собственное дело.

Татьяна Лапицкая, предприниматель:

Я могла потратить эту субсидию на покупку кассового аппарата, аренду помещения, закупку товара.

Чтобы получить субсидию, нужно предоставить заявление и бизнес-план. Конечно, глобальных бухгалтерских расчетов никто требовать не будет. Главное, указать вид деятельности и перспективы развития бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Кулаковская, заместитель начальника отдела Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Достаточно высокий процент в течение первого, второго года из индивидуальных предпринимателей вырастают уже в собственников более крупных организаций.

Размер субсидии зависит от места проживания. Если в сельской местности и в малых городах будущий бизнесмен получит господдержку в размере 15 бюджетов прожиточного минимума, то в остальных случаях — 11 бюджетов прожиточного минимума. Ставка, как показывает практика, увеличивается каждые три месяца.

Финансирование идет из средств фонда социальной защиты. Помощь безвозмездная. Главное, говорят, чтобы человек был при деле, и с прибылью.

Галина Кулаковская, заместитель начальника отдела Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Эта поддержка не требует никаких возвратов и процентов. То, чего мы ждём от получивших субсидию — организация собственной занятости и уплата налогов в бюджет.

В прошлом году более трех тысяч безработных получили субсидию и организовали свой малый бизнес. Конечно, пришлось проявить инициативу и поработать. Но так и дело есть, и доход, и в бюджет поступления.