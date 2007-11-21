Старый и отремонтированный дом - не хуже новых двух

Комплексная реконструкция массовой застройки 60-70-х годов может стать в Беларуси стратегическим направлением жилищного строительства на ближайшие 15-25 лет.Такую информацию сегодня озвучили на Международной конференции по реконструкции и модернизации зданий массовой застройки XX века. Согласно проведенному исследованию, за счет этих работ в Минске можно дополнительно ввести 13 млн. кв.м. жилья, а в целом по республике - 25 млн. кв.м. И что особенно важно - это будет дешевое жилье.



Специалисты считают такую реконструкцию - "одним из наиболее рациональных путей использования ограниченных финансовых ресурсов". Поскольку за счет надстройки и пристройки уже имеющиеся помещения увеличатся на 60-80%.



Таким образом, стоимость квадратного метра отремонтированного вторичного жилья по сравнению с новыми квартирами снижается на 15-20%. К тому же в старом фонде кроме модернизации одновременно проводится и тепловая реабилитация. А это, в свою очередь, снизит показатель энергопотребления в 2,5-3 раза.