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"Дни Минска" открылись в китайской провинции Чанчунь

21 ноября 2007 10:21
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В составе белорусской делегации представители деловых и научных кругов 14 столичных предприятий, а также творческие коллективы.

В программе визита - встречи с мэром Чанчуня, презентации, переговоры, а также посещение предприятий. Кроме того, наша делегация посетит район по освоению высоких технологий, а также китайско-белорусский технопарк.

В Чанчуне проживают более 7,5 миллионов человек, в провинции - свыше 26 миллионов. В городе развиты наука, автомобилестроение и оптическое приборостроение.

Это мероприятие станет ответным визитом. Напомним, в прошлом году официальная делегация Чанчуня побывала в белорусской столице - городе-побратиме.

# Экономика

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