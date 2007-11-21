"Дни Минска" открылись в китайской провинции Чанчунь

В программе визита - встречи с мэром Чанчуня, презентации, переговоры, а также посещение предприятий. Кроме того, наша делегация посетит район по освоению высоких технологий, а также китайско-белорусский технопарк.
В Чанчуне проживают более 7,5 миллионов человек, в провинции - свыше 26 миллионов. В городе развиты наука, автомобилестроение и оптическое приборостроение.
Это мероприятие станет ответным визитом. Напомним, в прошлом году официальная делегация Чанчуня побывала в белорусской столице - городе-побратиме.