Выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман-2010» открылась в Гродно

Достижения и ноу-хау представляют более 140 предприятий из разных стран. Участники форума намерены и себя показать и других посмотреть.

Выставка «Еврорегион «Неман» в этом году собрала рекордное количество участников. Около 140 предприятий из 26 регионов Беларуси, России, Польши и Литвы представили свою продукцию. Задача не столько показать товар, сколько найти партнеров по бизнесу в соседних странах.

Впрочем, гродненский экономический форум привлек бизнесменов не только из ближайшего зарубежья. Датские производители привезли в город над Неманом исключительно высокотехнологичную продукцию. Такие роботы помогут и производственный процесс упростить, и качество продукции улучшить.

Сергей Морфлюк, представитель датской компании:

– Плюс этого робота это вес – 18 кг. Его можно всегда перепрограммировать и перенести на другое место. Сегодня он будет работать на одном месте, завтра перепрограммировать и установить на другом.

Впрочем, самая представительная делегация на форуме – из России. Контракты, заключенные ранее на «Еврорегионе», уже сегодня приносят реальную прибыль. Более сотни новых белорусских товаров появились на рынке соседней страны.

Юрий Белкин, директор компании по выпуску медоборудования (Россия):

– Ярмарки и конференции создают творческую среду, позволяют знакомить с нашей продукцией широкий круг организаций и медицинских учреждений.

Интерес к белорусским инвестпроектам есть и в Польше. В нашей республике работает более сотни совместных белорусско-польских предприятий. Теперь западные соседи предлагают объединить усилия и вместе выйти на рынки России и Казахстана.

Анжей Хадкевич, генеральный консул Республики Польша в Гродно:

– Я считаю, что этот форум очень интересен для польского бизнеса. Особенно для тех, кто работает в строительной сфере, в сфере потребительских товаров, медицине. В Беларуси активно создаются совместные с польскими бизнесменами предприятия. Интерес по-прежнему большой, особенно в связи с созданием Таможенного союза.

Экономический форум в Гродно продлится три дня. Сегодня бизнесмены только знакомились друг с другом. Заключение конкретных контрактов планируется завтра. Участники проведут уже двухсторонние переговоры.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно.