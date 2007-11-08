Беларусь приостановила экспорт свинины

Как отметили в Минсельхозпроде, тот объем, который сельхозпроизводители могли реализовать за пределы республики уже продан. Это примерно 13 тысяч тонн.

Остальной ресурс должен использоваться для внутреннего производства и внутреннего потребления. В Минсельхозпроде считают, что отечественной свинины достаточно для обеспечения необходимым сырьем всех переработчиков.

Повышенный спрос на нее обусловлен отчасти тем, что ее стали более активно закупать резиденты СЭЗ в связи с запретом на импорт мяса с марта текущего года и увеличением объемов производства. В конце октября импортные поставки возобновлены. Причем, закупка будет производиться только у предприятий, аттестованных ветслужбами Беларуси и России.

В нынешнем году на мясокомбинаты для переработки должно было поступить не менее семидесяти процентов от общего объема реализации скота. За 9 месяцев этот показатель составил всего шестьдесят шесть процентов. Таким образом, мясокомбинаты недополучили 28 тысяч тонн сырья, а, следовательно, и продукции на сумму около 122 миллиардов рублей.

Животноводческим комплексам поставлена задача - наращивать производство свинины, в том числе за счет реконструкции свиноводческих комплексов, улучшения кормовой базы и внедрения новых технологий.

