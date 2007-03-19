Швеция поделится с Беларусью опытом применения энергоэффективных технологий

Основная цель визита белорусской делегации в Швецию, который начинается 19 марта - изучить шведский опыт применения энергоэффективных технологий. Будут проведены встречи в шведских агентствах, которые занимаются проблематикой использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Запланировано посещение предприятий, в частности тепловых электростанций, которые работают на возобновляемых видах топлива. Особое внимание - вопросам использования ядерной энергии.