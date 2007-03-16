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Возможности банковского кредитования будут существенно расширены

16 марта 2007 14:57
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Белорусские парламентарии обсудили закон "Об ипотеке".

26 миллионов квадратных метров жилья планируется построить в этом году в республике. Однако полностью удовлетворить запросы 500 тысяч нуждающихся не смогут даже такие темпы строительства. Чтобы существенно расширить возможности банковского кредитования,  закон "Об ипотеке" будет рассмотрен на весенней сессии белорусского парламента. 16 марта депутаты Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь обсуждали плюсы и минусы ипотечного кредитования.

Новый закон должен детально прописать порядок предоставления ипотечного кредита: от момента заключения договора до случая неуплаты и последующего изъятия жилья.

# Экономика

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