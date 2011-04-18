Розничная торговля в Минске: где покупать дешевле?

Раньше на месте одного из торговых центров Минска был рынок, который кормил и одевал покупателей из близлежащих районов. Уже спустя два месяца посещаемость здесь восстановилась до прежнего уровня.

Постепенно рынки в Минске уйдут в прошлое, уступив место супер и гипермаркетам. Торговля укрупняется, единичные магазины становятся сетевыми. И в этом больше плюсов, чем минусов. Один из них — государству легче контролировать магазин, нежели рынок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Новик, специалист отдела маркетинга:

Создавать новые рабочие места гораздо удобнее в магазине. Ведь здесь, к примеру, температурный режим не зависит от времени года.

У покупателей сложился стереотип — на рынке дешевле. Но так ли это на самом деле? Маленький павильончик не может закупать такое же количество, к примеру, апельсинов, как крупная торговая сеть. Скидки, соответственно, будут в магазине.

Денис Васильев, директор торгового центра:

К сожалению, одной из проблем рыночной торговли как раз является низкая ценовая дисциплина. Потому что организации ограничены законодательством, да и собственным внутренним ценообразованием. Как ни странно, в магазине цены на многие товары часто бывают ниже, чем на рынках. Посетители были недовольны, и это стало одной из причин, почему мы форсировали переход от продовольственного рынка к супермаркету.

Сахар тоже лучше будет купить в магазине — условия хранения несколько отличаются. Сахара в магазинах более чем достаточно. Например, в этом магазине он в наличии сразу в пяти видах. Ажиотажа тоже нет. Цена остается приемлемой — 3600 рублей за один килограмм. Как показало время, причина ажиотажа — в самих же покупателях.

Сахар буквально смели с прилавков за выходные. Причина — сарафанное радио, которое передало о повышении цен, причем не только на этот продукт, но и на растительное масло.

Светлана Погорелая, заведующая продовольственным магазином:

Брали уже упаковками по 20 и 30 килограмм. Кто сколько мог, столько и брал. С маслом тоже начались проблемы.

Запасов сахара для потребностей внутреннего рынка хватит более чем на полгода. А чтобы обеспечить всех желающих, принято решение о бесперебойной работе складов в выходные дни.

Работник магазина:

Брали мешками, прямо машинами грузили. А сейчас — бери — не хочу!

Покупатели:

Я беру масло. Одну бутылку. Больше не беру. Потому что не надо.

Абсолютно никакого ажиотажа нет. В достаточном количестве сахар, масло. И все по приемлемой цене.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня в наши магазины завезено 700 тонн сахара — это практически 12-кратная норма суточного потребления. Мы никогда не сосредотачивали в магазинах такое количество сахара. Всегда сахар хранится на складах оптовиков, но не в магазинах. Сахарного вопроса не было, нет и не будет.

Альтернатива месту в переходе есть на каждом продуктовом рынке столицы. Только почему-то некоторые продавцы стоять у прилавков не желают. Между тем цена за законное место под солнцем невелика.

Денис Васильев:

Для льготных категорий граждан — пенсионеров, инвалидов — торговое место стоит 1 тысячу рублей в день. Для остальных категорий — 5400 рублей в день.

Человек должен, помимо удостоверения личности, предъявить справку о наличии у него личного подсобного хозяйства. Кроме того, пройти фитосанитарный контроль в нашей ветсанлабратории.

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В столице точек несанкционированной торговли наберется с сотню. Каждый день уличные торговцы находят новые. Одно из излюбленных мест для продажи — остановка возле выхода со станции метро «Пушкинская».

Их гоняют, но они снова возвращаются.Купить с асфальта апельсины можно, но во сколько может обойтись лечение после их употребления? За эти продукты ответственность несут только сами продавцы.

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Сегодня в Минске работает 1050 объектов общепита. Из них — 139 ресторанов, 300 кафе и около 300 баров. Норматив социального стандарта, по которому количество мест на тысячу жителей должно быть не менее 22, выполнялся. Но этого количества оказалось мало.

Новая система социальных стандартов была скорректирована недавно. И до 2015 в Минске нормой станет 45 мест на тысячу жителей.

Рестораны в шаговой доступности будут строиться в самых дальних уголках большого города. Спрос на это есть. Предложения от будущих ресторанных владельцев уже поступают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Клачкевич, исполняющая обязанности директора кафе:

Ресторанный бизнес в Беларуси развивается. Законодательство помогает в этом бизнесе. В частности, работает принцип одного окна, когда не нужно бегать по разным инстанциям. Открыть кафе сейчас проще, чем несколько лет назад. Способствует этому и Директива №4. У нас свободное ценообразование, и мы можем сами корректировать свои цены под своих посетителей.

Николай Ладутько: Сахарного вопроса не было, нет и не будет