Нехватка валюты в Беларуси вызвана ростом мировых цен на сырье и энергоносители

Об этом заявил Президент Беларуси на совещании по текущим вопросам социально-экономического развития Беларуси.

При росте валового внутреннего продукта на 11% и промпроизводства на 12% диспропорции во внешней торговле увеличиваются. Импорт товаров в стране растет вдвое быстрее экспорта. А прямые иностранные инвестиции должны быть в три раза больше, чем есть сегодня.

Александр Лукашенко раскритиковал Правительство за слабую работу по импортозамещению, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Открыто обсуждая экономическую ситуацию в Беларуси, глава государства предостерег Правительство и Нацбанк от резких телодвижений в экономике и финансах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Происходит обвальный рост на мировых рынках энергоресурсов и сырья, которых у нас в стране или практически нет, или мы имеем их в ограниченном количестве. Да, мы начали производить больше. Но вопрос не в том, сколько мы производим, а вопрос в цене производимого. И реальный сектор экономики не может расти такими темпами, как растет цена на ресурсы и сырье. Поэтому было принято решение: валюту тратить, прежде всего, для оплаты поставок энергоносителей.

Сегодня дефицит продуктов питания. К счастью, Господь нас этим не обделил, и у нас есть, что продать. Но продаем дешево. Это тоже одна из субъективных причин, которая лежит в плоскости работы Правительства.

Мы же понимали, что люди побегут в банки для того, чтобы «последний глоток хватить», я имею в виду, автомобилистов, чтобы купить эти автомобили. А ведь в прошлом году мы ввезли в страну автомобилей больше чем на миллиард долларов. Это же огромные объемы. И сейчас люди это изымают с финансово-экономического рынка, покупая автомобили.

Финансы и деньги не любят этого гвалта и резких движений. Да и люди, наверное, все, что хотели, схватили. Поэтому давайте выстраивать аккуратно, целенаправленно ту политику, которой мы должны сейчас придерживаться.