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Николай Ладутько: Сахарного вопроса не было, нет и не будет

13 апреля 2011 15:34
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Сегодня председатель Мингорисполкома Николай Ладутько прокомментировал ситуацию с ажиотажным спросом на сахар и растительное масло.

Проблема обеспечения людей этими продуктами снята. А слухи о дефиците были беспочвенны и возникли на пустом месте.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома
Вчера в Минске было продано 100 тонн растительного масла — более трехкратной нормы. Сегодня в торговую сеть отправлено 100 тонн масла — трехкратная норма. Завтра будет отправлено в торговую сеть 300 тонн масла. Сегодня в наши магазины завезено 700 тонн сахара — это практически 12-кратная норма суточного потребления. 
Всегда сахар хранится на складах, но не в магазинах.
Сахарного вопроса не было, нет и не будет.

# Ладутько

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