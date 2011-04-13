Николай Ладутько: Сахарного вопроса не было, нет и не будет

Сегодня председатель Мингорисполкома Николай Ладутько прокомментировал ситуацию с ажиотажным спросом на сахар и растительное масло.

Проблема обеспечения людей этими продуктами снята. А слухи о дефиците были беспочвенны и возникли на пустом месте.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома

Вчера в Минске было продано 100 тонн растительного масла — более трехкратной нормы. Сегодня в торговую сеть отправлено 100 тонн масла — трехкратная норма. Завтра будет отправлено в торговую сеть 300 тонн масла. Сегодня в наши магазины завезено 700 тонн сахара — это практически 12-кратная норма суточного потребления.

Всегда сахар хранится на складах, но не в магазинах.

Сахарного вопроса не было, нет и не будет.