В Гродно начинающим предпринимателям будут давать советы по скайпу

Это позволит получить исчерпывающий ответ на любой вопрос не выходя из дома. Кроме того, в центре специалисты помогут не только собрать необходимые документы для регистрации своего дела и составить бизнес-план, но и подобрать помещения для производства.

Здесь работа кипит с утра и до вечера. В день принимают не меньше десятка человек. К каждому — подход индивидуальный. Помогают составить любые документы, подобрать помещение, разобраться во всех нюансах.

Александр Пономарёв, директор Гродненского областного базового центра поддержки малого предпринимательства:

Основная задача нашего учреждения — оказать помощь консультативную, юридическую, оказывать помощь по работе с банками, подбор финансовых ресурсов.

Разработали и программу онлайн-общения с профильными специалистами. Теперь, не выходя из дома, можно будет проконсультироваться по любому вопросу. Чтобы получить исчерпывающие ответы на любые вопросы начинающим бизнесменам, даже из самых отдалённых уголков региона необходимо всего лишь иметь компьютер, веб-камеру и воспользоваться к сервису. Работник центра ответит на вызов в течении всего дня.

Юрий Иванов бизнесом начал заниматься 20 лет назад. Говорит, с появлением центра помощи предпринимателям, и его дело вышло на новый уровень. Специалисты помогли получить финансовую поддержку от государства, на развитие.

Юрий Иванов, предприниматель:

Я пришёл, они выслушали, посмотрели и, на мой взгляд, поняли, то что мы действительно даём. Предлагают полную поддержку при составлении документов и обещают что по какой-то статье будет финансовая помощь.

Александр Шухно, заместитель директора Гродненского областного базового центра поддержки малого предпринимательства:

Приоритетные направления этих инфестпроектов — создание новых рабочих мест. Что особенно важно, эти проекты желательно осуществлять в регионах.

В 2011 году в Принеманьи на финансирование конкретных проектов выделено 20 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На сегодняшний день их уже составлено больше чем на 7 миллиардов. Причём основное количество предпринимателей планируют открывать производства именно в районных центрах.