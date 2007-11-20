В российской столице открывается IV форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы

Делегации возглавили премьер-министр нашей страны Сергей Сидорский и мэр российской столицы Юрий Лужков.

В форуме принимают участие 45 отечественных предприятий. Все они представят свою продукцию на открывшейся в Москве выставке "Белорусское качество - 2007". Их цель - шире представить нашу продукцию на российском рынке и увеличить товарооборот.

Отметим, что подобное мероприятие является традиционным. По итогам форумов прошлых лет, налажено сотрудничество с крупнейшими оптовыми компаниями Москвы, а белорусская продукция широко представлена на рынках российской столицы.

Вопросы дальнейшего сотрудничества Сергей Сидорский и Юрий Лужков планируют обсудить в течение дня, во время заседания совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы.

