Резиновая экономия

За год только в нашей стране накапливается 30 тысяч тонн отработанных автошин. Полгода назад их стали использовать в качестве топлива, заменяя природный газ.

Сделать мир чище, сэкономить и заработать и всего то на мусоре, но не простом, а резиновом. В Молодечно - сначала частным образом, затем на государственном уровне - собирали и будут собирать использованные автомобильные шины. Раньше отправляли в Могилев, там их утилизировали, теперь резину сжигают на двух цементных заводах страны.

На Красносельском цементном заводе, как про экономию энергоресурсов в стране узнали – резину тянуть не стали, вернее, стали притягивать ее на предприятие со всей республики. Уже около полугода здесь утилизируют шины – это раз, и заменяют им газ – это два. Сожгли уже больше двух тысяч тонн.

Доход подсчитывают со всех сторон. Специальная машина для заправки резины в печь стоила без малого три миллиарда белорусских рублей и окупиться она раньше проектного времени.

Цемент делают хоть и на теплоэнергии от шин, но без запаха резины. Сгорает всё и резина и даже металлический корд. Технология практически безотходной. И экология не страдает, уверяют специалисты. За ее состоянием на предприятии постоянно наблюдают. Опыт подобного избавления от мусора уже есть - Прибалтика и Европа.

На Красносельском заводе гордятся – мол, мы первые в цементной отрасли в стране стали сжигать старые шины. Не так давно эту технологию подхватили в Костюковичах на аналогичном производстве. Наверное, решили - мусора хватит всем.

