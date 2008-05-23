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Белорусские депутаты поддержали отмену торговых преференций в отношении Турции

23 мая 2008 11:17
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С 1 февраля эта страна отменила общую систему преференций в отношении Беларуси. Это связано с тем, что Евросоюз и Турецкая республика образовали Таможенный союз, и Турция регулирует теперь вопросы внешней торговли, согласовывая их с ЕС. Принятое правительством Турции решение затрагивает экономические интересы Беларуси, увеличивает затраты на таможенные пошлины и делает наши товары менее конкурентоспособными. Но после принятия Беларусью ответных мер, баланс должен вновь восстановиться. Напомним, что по итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Турцией составил 207 миллионов долларов.
# Экономика

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